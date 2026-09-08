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बोर्ड परीक्षा : इस साल फिर घटे अभ्यर्थी, 2026 से एक हजार कम

Tue, 08 Sep 2026 12:53 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:53 AM IST
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Board Exams: Number of candidates drops again this year
ज्ञानपुर। फरवरी में संभावित बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र-छात्राओं की तस्वीर करीब-करीब साफ हो गई है। कुल 52 हजार 889 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया हैं। 10 सितंबर तक फार्म भरने की अंतिम तिथि है, हालांकि अब तक सभी ने आवेदन कर लिया है। छात्र-छात्राओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है।
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जिले में 38 राजकीय, 25 वित्तपोषित समेत कुल 193 माध्यमिक एवं इंटर कॉलेज संचालित होते हैं। हर साल माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से फरवरी-मार्च में बोर्ड परीक्षा कराई जाती है। 2025-26 सत्र की परीक्षा फरवरी 2026 में होने के बाद अप्रैल में रिजल्ट घोषित किया गया। 2026-27 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए जुलाई से ही स्कूलों में प्रवेश शुरू हो गया। नौवीं और 11वीं में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं का अगस्त और सितंबर में परीक्षा फाॅर्म जमा कर उनका विवरण परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। पहले 25 अगस्त तक ही आवेदन लिया गया था। बाद में 10 सितंबर तक इसके लिए अंतिम तिथि तय की गई है।
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हाईस्कूल में संस्थागत 28122 और प्राइवेट में 29, इंटरमीडिएट में 24 हजार 248 और व्यक्तिगत में 490 छात्र-छात्राओं ने फार्म भरा है। बताते चलें कि परीक्षार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है। 2024 में जहां 57 हजार विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए, वहीं 2025 में 55 हजार 207 रहे। 2026 में यह संख्या घटकर 54 हजार 879 हो गई। 2027 की परीक्षा के लिए 52 हजार 889 विद्यार्थियों ने फार्म भरा है। पिछले साल से करीब एक हजार कम है।
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बीते चार साल के आंकड़े
साल - अभ्यर्थी
2024 - 57000
2025 - 55207
2026 - 54887
2027 - 52889
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वर्जन
हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 52 हजार 889 छात्र-छात्राओं ने फार्म भरा है। करीब-करीब उतने ही विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें 10 से 15 छात्र-छात्राओं की संख्या घट और बढ़ सकती है। - अंशुमान, डीआईओएस।
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