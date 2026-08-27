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औरैया: मुफ्त टिकट मिला तो चेहरे खिल उठे, रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में उमड़ी भीड़

प्रसून शुक्ला

Updated Thu, 27 Aug 2026 02:33 PM IST Updated Thu, 27 Aug 2026 02:33 PM IST







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रक्षाबंधन पर सरकार की ओर से महिलाओं को दी गई मुफ्त बस यात्रा की सुविधा का असर रोडवेज बसों में साफ नजर आया। त्योहार पर मायके जाने वाली बहनों की संख्या बढ़ने से बसों और डिपो में महिला यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुफ्त यात्रा सुविधा से महिलाओं के चेहरे पर खुशी भी दिखाई दी। ... और पढ़ें

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