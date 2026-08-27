Auraiya News: पेंशन न मिलने से विकास भवन के चक्कर लगा रहीं बुजुर्ग महिलाएं

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दूर-दराज के गांवों से किराया खर्च कर ककोर मुख्यालय पहुंची वृद्ध महिलाओं ने बताया कि हर माह एक हजार रुपये उन्हें काफी हद तक आर्थिक दिक्कतों से निपटने में मदद करते हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों के अनुसार पिछले एक साल में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत समाज कल्याण विभाग में अभी तक 95052 आवेदन आ चुके हैं। सत्यापन के बाद 1078 आवेदनों को मानकों के पूरा न करने पर रिजेक्ट किया गया है।विभागीय दस्तावेजों में 85,469 बुजुर्गों को योजना का पात्र माना गया। इनमें भी 34,967 को पेंशन मिल रही है। उधर, हर साल होने वाले सत्यापन की तरह इस वित्तीय वर्ष में उम्र के निर्धारण को लेकर नए मानक शासन स्तर से जारी कर दिए गए। इसमें आधार कार्ड से आयु की पुष्टि न करते हुए अन्य कागजों की मांग कर दी गई है।एक साल से नहीं आ रही पेंशनगांव धनवाली से 30 किमी की दूरी तय करके ककोर मुख्यालय आईं हूं। उम्र का सत्यापन कराने के लिए जरूरी कागज भी लाईं हूं। एक साल से पेंशन नहीं आ रही है।-पार्वतीउम्र के इस पड़ाव पर वृद्धावस्था पेंशन काफी मदद करती है। दवा-पानी और रोजमर्रा के जरूरी खर्चों के लिए भी अब उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अधिकारी कागजी प्रक्रिया का हवाला देकर टाल रहे हैं।-रजनीवर्जनपोर्टल पर सत्यापन के बाद पात्रों के नाम दर्ज कर दिए जाते हैं। शासन स्तर से सीधे पात्रों के बैंक खातों में पेंशन भेजी जाती है। सत्यापन को लेकर लगातार बुजुर्गों के कागजों को अपडेट किए जा रहे हैं ताकि मानकों को पूरा कराते हुए ज्यादा से ज्यादा पात्रों को योजना का लाभ दिया जा सके। जल्द ही पात्रों के खातों में पेंशन भेजी जाएगी।-रविंद्र कुमार शशि, समाज कल्याण अधिकारी