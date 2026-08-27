Auraiya News: जगन्नाथपुर मेले की तैयारियां पूरी, राखी मिलन समारोह आज

विज्ञापन

26 अगस्त से चार सितंबर तक चलने वाले मेले में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। 28 अगस्त को राखी मिलन समारोह के बाद 29 से 31 अगस्त तक रासलीला व एक से तीन सितंबर तक रामलीला का मंचन होगा। चार सितंबर को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पर झांकी, दही हांडी, नाल प्रतियोगिता और प्रसाद वितरण किया जाएगा।इसके अलावा एक से चार सितंबर तक कबड्डी टूर्नामेंट भी आयोजित किया जाएगा। मेले में झूले, विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाईं गईं हैं। सभी कार्यक्रम रात आठ बजे से दो बजे तक होंगे। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से मेले में पहुंचकर कार्यक्रमों का आनंद लेने की अपील की है।(संवाद)