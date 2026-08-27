Auraiya News: शौच के लिए गई किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

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एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे शौच के लिए जा रही थी। रास्ते में गांव के ही विमल पाल उर्फ बल्लू ने उसे अकेला देखकर उसके साथ गलत कार्य किया। घटना के बाद किशोरी डर गई और उसने परिजनों को जानकारी दी। तब परिजन उसे थाना ले आए। सूचना पर सीओ मनोज गंगवार और थानाध्यक्ष जयप्रकाश पाल ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने किशोरी को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा है।थाना प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। किशोरी को डॉक्टरी के लिए भेजा गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।