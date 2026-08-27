Auraiya News: मुख्यमंत्री को बताईं मुरादगंज की समस्याएं
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Thu, 27 Aug 2026 11:51 PM IST
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अजीतमल। भाजपा नेता व पूर्व विधायक छक्कीलाल के पुत्र पुष्पेंद्र कोरी ने मंगलवार देर शाम लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को मुरादगंज क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों के निराकरण की मांग की।
पुष्पेंद्र कोरी ने बताया कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात प्रेरणादायी और गौरवपूर्ण रही। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए आश्वासन दिया और जनसेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की है।(संवाद)
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पुष्पेंद्र कोरी ने बताया कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात प्रेरणादायी और गौरवपूर्ण रही। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए आश्वासन दिया और जनसेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस मुलाकात पर प्रसन्नता व्यक्त की है।(संवाद)
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