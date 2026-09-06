औरैया: जीडीपी के आंकड़ों पर अखिलेश ने उठाए सवाल, बोले- आम आदमी को विकास जमीन पर दिखना चाहिए

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को बिधूना पहुंचे और प्रदेश सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। सहारनपुर में मस्जिद पर हुई कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने धार्मिक सौहार्द की बात कही। वहीं जीडीपी बढ़ने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास का असली असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, सड़क और पुलिस व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े किए।

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