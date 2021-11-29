Auraiya News: सिटी में आज

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शिविर: आनेपुर गांव में फार्मर रजिस्ट्री कैंप का आयोजन सुबह 10 बजे से।

ज्ञापन : करणी सेना की ओर से बिधूना तहसील में एसडीएम को सौंपा जाएगा ज्ञापन सुबह 11 बजे से।

बैठक : औरैया नगर पालिका परिषद में अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बैठक दोपहर 12 बजे से।

शहर के पोरवाल धर्मशाला में व्यापारियों की बैठक दोपहर 3 बजे से।

मोबाइल नंबर : 9528031731

पौधरोपण : एक विचित्र पहल सेवा समिति द्वारा नारायणपुर में पौधरोपण सुबह को 7 बजे से।