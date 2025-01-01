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Auraiya News: जलकुंभी से आफत, अहनैया नदी में रुका जलप्रवाह

Mon, 07 Sep 2026 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Mon, 07 Sep 2026 12:24 AM IST
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Water hyacinth causes trouble; water flow in Ahnaiya River obstructed.
फोटो -8- पुल के समीप जमा जलकुंभी। संवाद
अछल्दा। ब्लॉक क्षेत्र के गुनोली गांव के समीप से गुजरी अहनैया नदी में बारिश के मौसम के साथ ही जलकुंभी भी बहकर आ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण भारी मात्रा में बहकर आई जलकुंभी गांव को जोड़ने वाले वर्षों पुराने पुल के पास आकर अटक गई है। देखते-ही-देखते पुल के एक छोर पर करीब 200 मीटर तक जलकुंभी का अंबार लग गया है, इससे पानी का बहाव काफी हद तक थम गया है।
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जलकुंभी के जमाव और पानी के रुकावट के कारण पुल पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने चिंता जताते हुए कहा कि पुल काफी पुराना है और यदि जलकुंभी के भारी वजन व पानी के दबाव को जल्द कम नहीं किया गया तो पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई मवेशी या जानवर नदी में उतरता है, तो जलकुंभी के जाल में फंसकर हादसे का शिकार हो सकता है।
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पानी की सुचारू निकासी न होने से आसपास के इलाकों में जलभराव का खतरा भी मंडराने लगा है। स्थिति को देखते हुए ग्रामीण श्याम जी तिवारी, विनीत भदौरिया, अनोज बाथम, परितोष बाथम और सुरेंद्र दीक्षित सहित अन्य लोगों ने प्रशासन से अविलंब जलकुंभी को नदी से बाहर निकलवाने और साफ-सफाई कराने की मांग की है।
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