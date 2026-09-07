फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Yamuna Water Level Rises by Over Four Metres Due to Rain in Chambal Region

औरैया: चंबल में बारिश ने बढ़ाई यमुना की रफ्तार, प्रति घंटे बढ़ रहा नदी का जलस्तर

Mon, 07 Sep 2026 01:00 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उरई Published by: प्रसून शुक्ला Updated Mon, 07 Sep 2026 01:00 PM IST
सार

Auraiya News: चंबल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर अब यमुना नदी के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है। पिछले 24 घंटे में यमुना का जलस्तर 4.27 मीटर बढ़ गया है। सोमवार सुबह आठ बजे जलस्तर 107.90 मीटर दर्ज किया गया।

विज्ञापन
Yamuna Water Level Rises by Over Four Metres Due to Rain in Chambal Region
लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इसके बाद भी नदी के जलस्तर में प्रति घंटे बढ़ोतरी जारी रही। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। एसडीई मनोज कुमार ने बताया कि रविवार सुबह यमुना नदी का जलस्तर 103.63 मीटर दर्ज किया गया था। इसके बाद चंबल क्षेत्र में हुई बारिश के कारण नदी में तेजी से पानी बढ़ा। सोमवार सुबह आठ बजे तक जलस्तर 107.90 मीटर पहुंच गया।

विज्ञापन

लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर

अधिकारी के अनुसार सोमवार सुबह आठ बजे के बाद भी यमुना के जलस्तर में प्रति घंटे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चंबल क्षेत्र में बारिश का असर यमुना में पानी की आवक पर पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले घंटों में जलस्तर और बढ़ने की संभावना बनी हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

नदी किनारे गांवों में बढ़ी चिंता

यमुना का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों के लोगों में चिंता बढ़ गई है। जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में पानी पहुंचने की स्थिति बन सकती है। प्रशासन की ओर से नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने नदी किनारे के क्षेत्रों पर नजर बनाए रखने के साथ ग्रामीणों को नदी के आसपास जाने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी पर लगातार नजर रखे हुए है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed