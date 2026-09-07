औरैया: चंबल में बारिश ने बढ़ाई यमुना की रफ्तार, प्रति घंटे बढ़ रहा नदी का जलस्तर
Auraiya News: चंबल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश का असर अब यमुना नदी के जलस्तर पर दिखाई देने लगा है। पिछले 24 घंटे में यमुना का जलस्तर 4.27 मीटर बढ़ गया है। सोमवार सुबह आठ बजे जलस्तर 107.90 मीटर दर्ज किया गया।
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इसके बाद भी नदी के जलस्तर में प्रति घंटे बढ़ोतरी जारी रही। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। एसडीई मनोज कुमार ने बताया कि रविवार सुबह यमुना नदी का जलस्तर 103.63 मीटर दर्ज किया गया था। इसके बाद चंबल क्षेत्र में हुई बारिश के कारण नदी में तेजी से पानी बढ़ा। सोमवार सुबह आठ बजे तक जलस्तर 107.90 मीटर पहुंच गया।
लगातार बढ़ रहा यमुना का जलस्तर
अधिकारी के अनुसार सोमवार सुबह आठ बजे के बाद भी यमुना के जलस्तर में प्रति घंटे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चंबल क्षेत्र में बारिश का असर यमुना में पानी की आवक पर पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले घंटों में जलस्तर और बढ़ने की संभावना बनी हुई है।
नदी किनारे गांवों में बढ़ी चिंता
यमुना का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों के लोगों में चिंता बढ़ गई है। जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में पानी पहुंचने की स्थिति बन सकती है। प्रशासन की ओर से नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने नदी किनारे के क्षेत्रों पर नजर बनाए रखने के साथ ग्रामीणों को नदी के आसपास जाने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी पर लगातार नजर रखे हुए है।