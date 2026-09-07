औरैया: चंबल में बारिश ने बढ़ाई यमुना की रफ्तार, प्रति घंटे बढ़ रहा नदी का जलस्तर

नदी किनारे गांवों में बढ़ी चिंता

यमुना का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांवों और निचले इलाकों के लोगों में चिंता बढ़ गई है। जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में पानी पहुंचने की स्थिति बन सकती है। प्रशासन की ओर से नदी के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने नदी किनारे के क्षेत्रों पर नजर बनाए रखने के साथ ग्रामीणों को नदी के आसपास जाने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी पर लगातार नजर रखे हुए है।