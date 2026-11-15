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न्यूरोलॉजी की गहन चिकित्सा की बारीकियों से कराया रूबरू
इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित यूपी-यूके न्यूरोकॉन-2026 के तीसरे दिन देश के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन ने चिकित्सा की नई तकनीक के बारे में अवगत कराया। साथ ही न्यूरो के लक्षण और उसकी शुरुआती जांच और उपचार के बारे में बताया। कहा कि समय से पहचान होने के बाद मरीज को जल्दी राहत मिल सकती है। दूरबीन विधि से इलाज के बारे में भी बताया गया। बिना चीरा और टांके के किए गए आपरेशन के बारे में बताया। साथ ही शोथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया।
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