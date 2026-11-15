रेलवे तत्काल टिकट : बुकिंग शुरू की तो 195 बर्थ खाली, पेमेंट के समय पहुंच गया वेटिंग

अवैध सॉफ्टवेयर में नहीं पड़ती कैप्चा की जरूरत, सेकंडों में टिकट बुक



हाल ही रेलवे टिकटिंग स्कैम (अवैध सॉफ्टवेयर और तत्काल टिकट घोटाले) की पृष्ठभूमि पर आधारित एक वेब सीरीज रिलीज हुई। इसमें रेलवे वेबसाइट को हैक करके अवैध रूप से तत्काल टिकट निकालने का सॉफ्टवेयर बनाने की बात दिखाई गई है।



वेब सीरीज जो दिखाया गया वह सही है या नहीं, वह अलग बात है लेकिन ऐसी आशंका है कि अवैध एजेंट सक्रिय रूप से हाई-स्पीड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें टिकट बुक करते समय कैप्चा कोड भरने की भी जरूरत नहीं पड़ती।



बताया जा रहा है कई प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर अवैध एजेंट धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। उच्च गति वाले इन अवैध सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल और दलालों के दखल के कारण आम यात्री जो सुबह से ही तत्काल टिकट की लाइन में लग जाता है या फिर मोबाइल या लैपटॉप से टिकट बुक करने जाता है तो उसे प्रतीक्षा सूची के अलावा और कुछ नहीं मिलता।



नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इंप्लाइज संघ के मंडल मंत्री चंदन सिंह का कहना है कि प्रतिबंधित और हाई-स्पीड सॉफ्टवेयर के साये के कारण आम लोगों को वैध तरीके से कोशिश करने के बावजूद कंफर्म तत्काल टिकट मुहैया नहीं हो पा रहा है। रेलवे प्रशासन कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि इन अवैध सॉफ्टवेयर का टिकट बनाने के लिए कोई भी प्रयोग न कर सके।