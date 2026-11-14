इंदिरा मैराथन : प्रयागराज में 19 नवंबर को दौड़ेंगे देशभर के धावक, विजेता को मिलेंगे दो लाख

मैरााथन रूट पर बंद रहेगा यातायात



इंदिरा मैराथन के लिए आनंद भवन से तेलियरगंज, सोहबतियाबाग, धोबी घाट चौराहा, हीरा हलवाई चौराहा, डीआईजी जी ऑफिस चौराहा, केशरीनाथ त्रिपाठी चौराहा, एनजीओ ऑफिस चौराहा, साईं मंदिर चौराहा, इंदिरा गांधी चौराहा, पोलो ग्राउंड चौराहा, हाईकोर्ट चौराहा, हनुमान मंदिर चौराहा, गिरजाघर चौराहा, काफी हाउस, पैलेस, सुभाष चौराहा, बिग बाजार चौराहा, रोडवेज चौराहा, कस्टम ऑफिस चौराहा, सिविल लाइंस हनुमान मंदिर चौराहा तक प्रातः 6:00 बजे से 8:15 बजे तक यातायात अवरुद्ध रहेगा।

सुबह छह बसे से पूर्वांह्न 11 बजे तक सीएवी कॉलेज, पन्ना लाल रोड, स्वरूपरानी मार्ग, मेडिकल चौराहा, केपी कॉलेज गेट, सीएमपी डाटपुल, देहाती रसगुल्ला, बेहरना चौराहा, बैहरना नया यमुना पुल तिराहा, नया यमुना पुल चुंगी के आगे चौराहा, महेवा गेट तिराहा नैनी, बड़ौदा ग्रामीण बैंक, रीवा रोड, चाका ब्लॉक के पास, नंद किशोर पीजी कॉलेज चौराहा नैनी, उमर गंज मामा भांजा तालाब नैनी, भलरा चौराहा, नैनी दादूपुर से पहले भारत पेट्रोल पंप के 20 मीटर आगे (मैराथन वापसी स्थल), दादूपुर रीवा रोड के पास तक यातायात डायवर्ट रहेगा।