यूपी : आखिर कहां लापता हैं प्रयागराज जोन के 214 मोस्ट वांटेड अपराधी, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

प्रयागराज कमिश्नरेट में 90 इनामी अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। कोतवाली, सिविल लाइंस, कैंट, कीडगंज, कर्नलगंज, जार्जटाउन, दारागंज, धूमनगंज, झूंसी, नैनी, मेजा, मांडा, करेली, पूरामुफ्ती, एयरपोर्ट, सोरांव, नवाबगंज और घूरपुर समेत कई थाना क्षेत्रों के अपराधी इस सूची में शामिल हैं।



इसके अलावा बांदा के दो, चित्रकूट आठ, हमीरपुर दो, महोबा सात बदमाशों पर इनाम घोषित किया गया है। इनमें तीन पर पांच लाख रुपये तक के इनाम घोषित होने की बात भी सामने आई है। एसटीएफ के सीओ शैलेश सिंह का कहना है कि 50 हजार से ऊपर के इनामी बदमाश एसटीएफ के टारगेट पर हैं। काफी इनामी बदमाशों की एसटीएफ ने गिरफ्तारी किया है।



इनामी बदमाशों का विवरण



पांच लाख रुपये के इनामी - तीन

एक लाख रुपये के इनामी - पांच



50 हजार रुपये के इनामी - 33

25 हजार रुपये के इनामी - 72



10,15, 20 हजार रुपये - 103