प्रयागराज पुलिस : 109 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले, कई थानों और चौकियों में नई तैनाती

आमिर खान को घूरपुर और तालिब को शंकरगढ़ भेजा गया



नीरज और उपनिरीक्षक शिवकुमार गोयल को घूरपुर थाने में नई तैनाती मिली है। शोएब खान को करछना थाने भेजा गया है। आमिर खान उस्मानी को घूरपुर थाने और अबू तालिब जैदी को शंकरगढ़ थाने भेजा गया है।कोरांव थाने से उपनिरीक्षक शिव शंकर यादव को घूरपुर थाना भेजा गया है। अश्विनी यादव को नैनी थाने और कृष्ण कुमार को करछना थाने में नई जिम्मेदारी मिली है। महिला उपनिरीक्षक पूर्णिमा और कृष्णा सोनी को कौंधियारा थाने भेजा गया है।



शिवानी पटेल को घूरपुर थाने में तैनात किया गया है। आशीष कुमार यादव को कोरांव थाने की रामगढ़ पुलिस चौकी से औद्योगिक क्षेत्र थाना की बारामर पुलिस चौकी भेजा गया है।

दीपक राजपूत को कौंधियारा थाने और रमेश कुमार मिश्रा को मेजा थाने की जेवनिया पुलिस चौकी भेजा गया है। बारा थाने से महिला उपनिरीक्षक रश्मि सोनकर को औद्योगिक क्षेत्र थाने भेजा गया है।



शुभम पिपरैया को करछना थाने और राखी चौधरी को नैनी थाने में नई तैनाती मिली है। टीकम सिंह को मेजा थाना और दीपक कुमार वर्मा को नैनी थाना भेजा गया है। शंकरगढ़ थाना से कृष्ण कांत तिवारी, शिवकुमार यादव को औद्योगिक क्षेत्र थाना भेजा गया है।