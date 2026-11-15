प्रयागराज : इनाम घोषित कर भूली पुलिस, वर्षों से फरार दूसरे राज्यों के बदमाश

वर्ष 2009 से 2023 तक के मामलों में आरोपी फरार



प्रयागराज में भी दूसरे राज्यों के आरोपियों की लंबी सूची है। सिविल लाइंस थाने में वर्ष 2018 के एक मामले में झारखंड के साहिबगंज निवासी दो आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। कर्नलगंज थाने में वर्ष 2011 के एक मामले में असम निवासी आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम है।



जॉर्जटाउन थाने में वर्ष 2009 में हुई डकैती के मामले में मध्य प्रदेश के सतना निवासी आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित है। इसी थाने में वर्ष 2009 में हुए हत्या के एक मामले में झारखंड के बोकारो निवासी आरोपी पर भी 10 हजार रुपये का इनाम है।



नैनी थाने में वर्ष 2007 में हुई हत्या के मामले में मध्य प्रदेश के कटनी निवासी आरोपी पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सिविल लाइंस थाने में वर्ष 2022 के चोरी और धोखाधड़ी के मामले में मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी दो महिलाओं पर 25-25 हजार रुपये का इनाम है।



थरवई थाने में वर्ष 2022 में हुई डकैती और दुष्कर्म की घटना के मामले में बिहार के कैमूर निवासी आरोपी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। नैनी थाने में वर्ष 2023 के धोखाधड़ी और आयुष अधिनियम से जुड़े मामले में दिल्ली के अंबेडकर नगर निवासी दो आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का इनाम है।