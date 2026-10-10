नवरात्र से पहले अतरौली बाजार में उमड़ी भीड़

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शारदीय नवरात्र से पहले शनिवार को अतरौली बाजार में भारी भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने मां दुर्गा की पूजा के लिए चुनरी, नारियल, शृंगार, फल और व्रत का सामान खरीदा। दुकानदारों ने बताया कि पिछले दो दिनों से बिक्री बढ़ी है और महिलाओं में उत्साह है।

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