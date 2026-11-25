Aligarh News: दर्शक ने रिंकू सिंह से कहा- प्रिया भाभी को हैप्पी बर्थडे बोल देना
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:36 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:36 AM IST
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कतर में राइज एशिया कप में मंगलवार को भारत और यूएई के बीच खेले जा रहे मुकाबले के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह से एक दर्शक ने आवाज लगाकर कहा, प्रिया भाभी को हैप्पी बर्थडे बोल देना।
दर्शक की बात सुनकर रिंकू सिंह ने अपना दाहिना हाथ हिलाकर संदेश पहुंचाने की सहमति जताई। मैदान पर हुई इस छोटी सी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
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दर्शक की बात सुनकर रिंकू सिंह ने अपना दाहिना हाथ हिलाकर संदेश पहुंचाने की सहमति जताई। मैदान पर हुई इस छोटी सी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
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