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दर्शक की बात सुनकर रिंकू सिंह ने अपना दाहिना हाथ हिलाकर संदेश पहुंचाने की सहमति जताई। मैदान पर हुई इस छोटी सी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

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कतर में राइज एशिया कप में मंगलवार को भारत और यूएई के बीच खेले जा रहे मुकाबले के दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह से एक दर्शक ने आवाज लगाकर कहा, प्रिया भाभी को हैप्पी बर्थडे बोल देना।