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अलीगढ़। धर्म समाज महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से बुधवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चले अभियान में भाषण, चित्रकला-पोस्टर, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए थे।भाषण प्रतियोगिता में शिवानी गौतम प्रथम, किशन शाक्य द्वितीय और प्रशांत यादव तृतीय रहे। चित्रकला-पोस्टर प्रतियोगिता में भूमि श्री प्रथम, शिवानी गौतम द्वितीय तथा भूमि गुप्ता और अंजली सिंह तृतीय रहीं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में पायल कुमारी प्रथम, सानिया सिंह द्वितीय तथा खुशी और श्रेया वार्ष्णेय तृतीय स्थान पर रहीं। सांत्वना पुरस्कार भी प्रतिभागियों को दिए गए। नुक्कड़ नाटक के प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में प्रो. हरीश शर्मा, डॉ. विशाल कुमार यादव, प्रो. जेपी सिंह, प्रो. अवनीश कुमार सिंह, प्रो. अंजुल सिंह, डॉ. कृष्ण कुमार, डॉ. राजीव कुमार शर्मा और डॉ. रेखा तोमर मौजूद रहे। संचालन ज्योति कुमारी, किशन शाक्य और जयदेव आर्य ने किया।