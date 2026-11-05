एएमयू में छात्रसंघ चुनाव का मतदान जारी, यह बोले मतदाता

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में गुरुवार को छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम साढ़े चार बजे तक यूनिवर्सिटी में करीब 60 फीसदी मतदान हो चुका था, जबकि विमेंस कॉलेज में भी इसी समय तक 61 फीसदी छात्राओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान को लेकर छात्रों में उत्साह नजर आया।

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