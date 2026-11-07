अलीगढ़ के बाजारों, चौराहों और शासकीय भवनों पर रंग-बिरंगी विद्युत सजावट

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अलीगढ़ नगर निगम ने दिवाली को भव्य बनाने के लिए शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और शासकीय भवनों पर रंग-बिरंगी विद्युत सजावट कराई। शुक्रवार शाम को सेंटर पॉइंट पर सांसद सतीश गौतम, महापौर प्रशान्त सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने इसका उद्घाटन किया। यह सजावट मुख्यमंत्री के निर्देशों पर हुई।

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