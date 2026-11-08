हैप्पी दिवाली: घर-दुकान व मंदिर में पूजा की तैयारी, सजावट-रंगबिरंगी रोशनी, लक्ष्मी-गणेश पूजन इस समय करें

गृहस्थों का पूजन समय शाम 5.54 बजे से

गृहस्थों के लिए शाम का समय पूजन के लिए सबसे उचित है, जब प्रदोष काल और स्थिर वृषभ लग्न का संयोग बनता है। सामान्य गृहस्थ मुहूर्त शाम 05:54 बजे से शाम 07:50 बजे तक (कुल अवधि: 1 घंटा 54 मिनट) रहेगा। महा-सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त शाम 07:15 बजे से 07:28 बजे तक रहेगा। इस 13 मिनट के समय में प्रदोष काल, स्थिर वृष लग्न और कुंभ का स्थिर नवांश एक साथ मिल रहे हैं, जो घर में अटूट लक्ष्मी निवास के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नौकरीपेशा लोगों के लिए पूजन का समय सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए सरस्वती-गणेश ध्यान के लिए दोपहर 01:30 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक समय उचित रहेगा।



कारोबार, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का मुहूर्त

व्यापारियों और दुकानदारों के लिए दिन के समय पूजा करना और बही-खातों का नवीनीकरण करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित चौघड़िया और लग्न मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ हैं। दुकान और नए व्यापार की शुरुआत करने वालों के लिए सुबह 05:15 बजे से सुबह 09:30 बजे तक का समय उचित है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कारखाने और किसानों के लिए सुबह 09:40 बजे से सुबह 11:10 बजे तक का समय उचित है। निजी कार्यालय (प्राइवेट ऑफिस) और हॉस्पिटल के लिए सुबह 11:30 बजे से शाम 05:15 बजे तक पूजन का समय रहेगा। शाम के समय सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक वृष लग्न शाम 06:09 बजे से रात 08:07 बजे तक है।