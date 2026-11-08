अलीगढ़: मीनाक्षी पुल पर बेकाबू कार का तांडव, महिला पुल से नीचे गिरी, बेटी ने कूदकर बचाई जान

एटा के रिटायर्ड दरोगा का बेटा चला रहा था कार

घटनास्थल पर एसपी सिटी आदित्य बंसल ने कहा कि यह घटना वाकई काफी गंभीर है। कार में जो भी लोग सवार थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जानकारी में यह पता चल गया है कि ब्रेजा कार एटा के गांव नगला नाथा निवासी रिटायर्ड दरोगा गुरेश बाबू के नाम पंजीकृत है। कार रिटायर्ड दरोगा का बेटा चला रहा था। घटना के बाद वह कार छोड़कर भाग गया। कार ने कई दोपहिया वाहन सवारों को टक्कर मारी है। कार में मिले सामान की वीडियोग्राफी कराई गई है। तीनों घायलों को उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया है।



वर्दी में था कार सवार, पी रखी थी शराब

मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायल उर्वशी ने पुलिस को बताया कि वह अपनी मां के साथ कृष्णा टोला से रामघाट रोड जा रही थीं। रास्ते में सामने से रॉन्ग साइड पर आ रही सफेद रंग की ब्रेजा कार एक वर्दी पहना पुलिसकर्मी चला रहा था। उसने शराब पी रखी थी। इस भीषण टक्कर में उनकी स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उनका फोन भी टूट गया। इसके अलावा, उनके पर्स में रखे करीब चार से छह हजार रुपये भी चोरी हो गए।



कार की टक्कर से ये भी हुए घायल

कार की टक्कर से बाइक सवार मिथिला पुरी निवासी ध्रुव, सूरज बृजेश और स्कूटी सवार सुरेंद्रनगर निवासी मनीष भी घायल हुए हैं इन्हें दिनेश शर्मा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।