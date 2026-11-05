एएमयू छात्रसंघ चुनाव में दिखा मतदाताओं का जोश

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अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में गुरुवार को छात्र संघ चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से शुरू हुआ मतदान खत्म हो गया। मतदान समाप्त होते ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों में उत्साह नजर आया। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी नोमान अशरफ और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी एमन हफीज खान अपने समर्थकों के साथ कला संकाय के सामने पहुंच गए। यहां समर्थकों ने जमकर पटाखे छोड़े और जश्न मनाया। मतदान खत्म होने के बाद परिसर में प्रत्याशियों के समर्थकों की सक्रियता और उत्साह चर्चा का विषय बना रहा।
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