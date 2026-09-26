बरौठा नहर में गणपति विसर्जन

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हरदुआगंज क्षेत्र अंतर्गत अनंत चतुर्दशी पर बरौठा नहर में गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। पांच हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उन्हें पानी में जाने से रोका। बरोठा गांव के तैराक बालकों ने प्रतिमाएं नहर के बीच छोड़ीं। एक युवक गहरे पानी में डूबने लगा, जिसे गोताखोर हनी ने बचाया। सीओ अतरौली अनिवेश कुमार ने किसी अप्रिय घटना से इन्कार किया।

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