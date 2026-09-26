राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय: फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी, अब पीएचडी में ऑनलाइन आवेदन 15 अक्तूबर तक
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 26 Sep 2026 03:40 PM IST
सार
राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए अब 15 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 23 अक्तूबर को किया जाएगा और साक्षात्कार 28 अक्तूबर को होगा।
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विस्तार
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शैक्षणिक सत्र 2026-27 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से विभिन्न विषयों में पीएचडी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है।
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विवि के कुलसचिव प्रबुद्ध सिंह के अनुसार पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। कुलपति के आदेशानुसार पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 23 अक्तूबर को किया जाएगा और साक्षात्कार 28 अक्तूबर को होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का आह्वान किया है।
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