अलीगढ़: ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों का सीमांकन आज से 23 अक्तूबर तक, एडीए ने किया सेक्टरवार कार्यक्रम जारी

अलीगढ़ में ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों के कब्जा हस्तांतरण और सीमांकन की प्रक्रिया को लेकर एडीए ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। सेक्टर एक से नौ तक के भूखंडों का कब्जा हस्तांतरण और सीमांकन 26 सितंबर से 23 अक्तूबर तक किया जाएगा। इसके लिए एडीए ने सेक्टरवार दिन तय किए हैं।

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एडीए के सचिव राहुल कश्यप ने बताया कि भूखंडों का सीमांकन डीजीपीएस सर्वे मशीन की सहायता से कराया जाएगा। भूखंड की सीमा की स्थल पर स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पिलर लगाए जाएंगे। इसके अलावा सीमाओं पर पेंट मार्किंग भी की जाएगी, ताकि भूखंड धारकों को अपने भूखंड की स्थिति और सीमाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सके।जारी कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को सेक्टर एक और दो, मंगलवार को सेक्टर तीन और चार, बुधवार को सेक्टर पांच और छह तथा बृहस्पतिवार को सेक्टर सात और आठ में कब्जा हस्तांतरण व सीमांकन का कार्य किया जाएगा। शुक्रवार को सेक्टर सात और नौ के लिए कार्य निर्धारित किया गया है। शनिवार और रविवार को सभी सेक्टरों में कब्जा हस्तांतरण और सीमांकन का कार्य किया जाएगा।एडीए के मुताबिक निर्धारित कार्यक्रम के तहत चरणबद्ध तरीके से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। डीजीपीएस सर्वे, पिलर स्थापना और पेंट मार्किंग के जरिए भूखंडों की सीमाओं को मौके पर चिह्नित करने का प्रयास किया जाएगा।