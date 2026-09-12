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अतरौली के गांव चालकपुर में युवक गया सांप पकड़ने, गंध से बेहोश हुआ

Chaman Kumar Sharma

Updated Sat, 12 Sep 2026 05:56 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 05:56 PM IST







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डिबाई के गांव धीमई निवासी सूर्यकांत शनिवार को अतरौली के गांव चालकपुर में सर्प पकड़ने गए थे। उन्होंने वहां एक कोबरा सर्प को पकड़कर डिब्बे में बंद कर लिया। ... और पढ़ें

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