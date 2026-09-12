इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय: दिसंबर की परीक्षा के लिए फॉर्म भरें, प्रक्रिया हुई शुरू

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र अलीगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अजय वर्धन आचार्य ने बताया कि सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2026 के परीक्षा फॉर्म जमा होना शुरू हो गया है। इग्नू की मुख्य वेबसाइट पर जाकर 10 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक परीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता है।

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प्रत्येक पेपर का शुल्क 200 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन समर्थ पोर्टल पर लॉग इन कर भरा जा सकता है। परीक्षा फॉर्म भरते समय परीक्षा केंद्र का चुनाव ध्यान से करें। अधिक जानकारी के इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय परिसर पर संपर्क कर सकते हैं।