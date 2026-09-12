सावधान: तंबाकू ही नहीं, नुकीला दांत भी कर सकता है मुंह में कैंसर का रास्ता तैयार, डॉ एसवीएस देव ने बताया यह

मुंह के कैंसर का नाम आते ही तंबाकू, गुटखा और पान मसाले का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मुंह में लगातार चुभता या रगड़ता हुआ नुकीला दांत भी खतरा बढ़ा सकता है? ठीक से फिट न होने वाला डेंचर या इंप्लांट के बाद जीभ और गाल से लगातार होने वाला घर्षण भी मुंह के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

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शुक्रवार को शहर आए दिल्ली एम्स के पूर्व कैंसर रोग विभागाध्यक्ष डॉ. एसवीएस देव ने अमर उजाला से बातचीत में बताया कि मुंह के कैंसर के लिए तंबाकू बड़ा जोखिम कारक है, लेकिन इसे एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। मुंह में लगातार होने वाला घर्षण भी समस्या पैदा कर सकता है। खराब या नुकीले दांत, ठीक से फिट न होने वाला डेंचर और इंप्लांट के बाद जीभ या गाल से बार-बार टकराने वाला दांत लगातार चोट का कारण बन सकता है।वर्तमान में दिल्ली के मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के चेयरमैन डॉ. देव ने बताया कि मुंह में होने वाला हर छाला कैंसर नहीं होता। लेकिन यदि कोई छाला लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है या सफेद अथवा लाल धब्बा बना हुआ है तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे मामलों में चिकित्सकीय जांच और जरूरत पड़ने पर बायोप्सी कराना जरूरी हो सकता है। उन्होंने बताया कि समय पर जांच बहुत जरूरी है और इसके लिए हर महीने के चौथे शनिवार को शहर के हीरालाल हॉस्पिटल में दिल्ली से विशेषज्ञ आएंगे।