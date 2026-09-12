अलीगढ़: नगला पटवारी में फोर सिटी कॉलोनी के पीछे मिले संरक्षित पशु के अवशेष, हंगामा, पुलिस ने शुरू की जांच

अलीगढ़ में थाना क्वार्सी अंतर्गत नगला पटवारी चौकी क्षेत्र की फोर सिटी कॉलोनी के पीछे संरक्षित पशु के अवशेष मिलने की सूचना पर गौ रक्षक दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है।

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गौ रक्षक दल के संस्थापक सचिन राघव ने क्वार्सी थाने में दी गई शिकायत में लिखा है कि 12 सितंबर की सुबह सात बजे सूचना मिली कि नगला पटवारी चौकी अंतर्गत फोर सिटी कॉलोनी के पीछे संरक्षित पशु के अवशेष पड़े हुए हैं। संगठन के कार्यकर्ता गौरव राणा, विवेक राणा, मनीष कुमार, करन राजपूत, जितेंद्र मौके पर पहुंचे तो देखा कि वहां संरक्षित पशु के अवशेष पड़े हैं। जिससे उनमें रोष व्याप्त हो गया।जिसकी सूचना पुलिस को दी। क्वार्सी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अवशेषों को भूमिगत दबवाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गौ रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की।