{"_id":"6aac2aed5ef4b650de06ee3b","slug":"video-young-man-attacked-even-after-settling-wedding-related-accounts-passersby-saved-his-life-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: शादी का हिसाब करने के बाद भी युवक पर हमला, राहगीरों ने बचाई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहनों की शादी का उधार चुकता करने के बाद भी रुपये मांगने एवं मना करने पर युवक पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बड़ागांव के योगेश ने पुलिस को बताया कि बहनों की शादी का हिसाब 15 दिन पहले कर दिया था। डीजे के नाम पर दो दिन पहले रुपये मांगे गये थे। तब हिसाब करने की बात कहकर रुपये देने से मना कर दिया था। बृहस्पतिवार की दोपहर 12 बजे वह बस्ती के चबूतरे पर बैठा था। तभी पीछे से लाठी, कुल्हाड़ी आदि से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी लगने से सिर फूट गया। युवक और उसके परिवार के हमले से बचने के लिए शोर मचाया तो राहगीरों ने आकर जान बचाई। घायल युवक को लेकर परिजन बाह थाने पहुंचे। पुलिस ने घायल का मेडिकल कराया है। तहरीर पर जांच के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसीपी बाह जितेन्द्र कुमार ने बताया कि घायल युवक का बाह पुलिस ने मेडीकल कराया है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई होगी।

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