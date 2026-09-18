पति को मार डाला: एटा में पत्नी ने बेटा-बेटी संग मिलकर किया कत्ल, ई-रिक्शा में शव लेकर घूमे, फिर नहर में फेंका

यूपी के एटा में प्लॉट बेचने पर मिले 15 लाख रुपये के विवाद में पत्नी ने अपने बेटे-बेटी और दो साथियों के साथ मिलकर पति उदयवीर (36) का गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपियों ने शव हजारा नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा कर आरोपी पत्नी संगीता, सौतेले बेटे अंशुल और गांव जोगामई निवासी चरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में शामिल नाबालिग सौतेली बेटी को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। पांचवें आरोपी की तलाश जारी है। वारदात में प्रयुक्त ई-रिक्शा भी बरामद कर लिया गया है।

विज्ञापन





गांव लालपुर कल्याणपुर निवासी उदयवीर पत्नी संगीता और तीन बच्चों के साथ हीरा नगर में किराए के मकान में रहता था। संगीता ने पहले पति की मृत्यु के बाद उदयवीर से दूसरी शादी की थी। बच्चों में अंशुल और एक नाबालिग बेटी पहले पति से हैं। छह वर्ष की दूसरी बेटी उदयवीर से है।