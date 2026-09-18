सपा में मचा घमासान: मोनिका नाज खान पर हमला, कार से मारी टक्कर; दो पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा

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सपा के महानगर उपाध्यक्ष जमील खान ने फेसबुक पोस्ट के बाद जान से मारने की धमकी व अन्य आरोप लगाकर सपा की महिला नेता मोनिका नाज के खिलाफ थाना सदर में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ज्योति नगर, सदर निवासी जमील खान ने आरोप लगाया कि 10 सितंबर को उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर समाज में फैली बुराइयों पर एक सामान्य कहावत 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली लिखकर पोस्ट डाली थी। यह पोस्ट किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं थी। इस पर सपा नेता मोनिका नाज खान ने मोबाइल पर अभद्र, अपमानजनक और जान से मारने की धमकी भरे संदेश भेजे। कई और संदेश भेजे। धमकियों से वो और उनका परिवार दहशत में आ गए। उन्होंने मोनिका नाज खान पर कई और आरोप लगाए। जांच की मांग की। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।समाजवादी पार्टी महानगर इकाई में घमासान जारी है। सपा नेत्री पर उत्पीड़न और मानहानि का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को महानगर उपाध्यक्ष जमील खान और नासिर उर्फ रोहित ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।नेताओं का आरोप है कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। परिवार की महिलाओं को फोन कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। नासिर उर्फ रोहित ने कहा कि संगठन के पदाधिकारियों को सूचित करने के बाद भी कोई सहयोग नहीं मिला, जिसके बाद आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए पद छोड़ना पड़ा। वहीं जमील खान ने स्पष्ट किया कि इस्तीफा परिस्थितियों और अन्याय के विरोध में है, किसी दबाव में नहीं। दोनों ने दोहराया कि उन्होंने केवल पद छोड़ा है, समाजवादी विचारधारा नहीं।