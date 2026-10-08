{"_id":"6ac7dd5358998f71c2057e81","slug":"video-woman-injured-in-truck-collision-dies-during-treatment-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ट्रक की टक्कर से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: ट्रक की टक्कर से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत
आगरा के पिनाहट कस्बा के नदगवां तिराहे के पास चार दिन पूर्व ट्रक की टक्कर से घायल हुई महिला की बुधवार सुबह इलाज के दौरान आगरा के अस्पताल में मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। थाना क्षेत्र के गांव पातीराम पुरा निवासी मनोज अपनी पत्नी प्रीति और छह वर्षीय बेटे कार्तिक के साथ बाइक से कस्बा बाजार आ रहे थे। नदगवां तिराहे के पास अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में मनोज, प्रीति और कार्तिक घायल हो गए थे। तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट से प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर किया गया था, जहां बुधवार सुबह प्रीति की मौत हो गई। एसीपी पिनाहट अनिल कुमार का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।