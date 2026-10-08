फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Woman Injured in Truck Collision Dies During Treatment

VIDEO: ट्रक की टक्कर से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत

Thu, 08 Oct 2026 11:43 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:43 PM IST
Woman Injured in Truck Collision Dies During Treatment
आगरा के पिनाहट कस्बा के नदगवां तिराहे के पास चार दिन पूर्व ट्रक की टक्कर से घायल हुई महिला की बुधवार सुबह इलाज के दौरान आगरा के अस्पताल में मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। थाना क्षेत्र के गांव पातीराम पुरा निवासी मनोज अपनी पत्नी प्रीति और छह वर्षीय बेटे कार्तिक के साथ बाइक से कस्बा बाजार आ रहे थे। नदगवां तिराहे के पास अनियंत्रित ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में मनोज, प्रीति और कार्तिक घायल हो गए थे। तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिनाहट से प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर किया गया था, जहां बुधवार सुबह प्रीति की मौत हो गई। एसीपी पिनाहट अनिल कुमार का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

काली मंदिर की सफाई को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, VIDEO

Dispute between two groups over the cleaning of Kali temple
Azamgarh
08 Oct 2026

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने मनाया काला दिवस, VIDEO

Congress observes Black Day protest against Delhi Police action
Ghazipur
08 Oct 2026

सीएमओ कार्यालय पर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना-प्रदर्शन, VIDEO

Contractual health workers stage protest CMO office over demands
Mau
08 Oct 2026

डीएम ने सटीक आंकड़े दर्ज करने के दिए निर्देश, VIDEO

DM chandauli issues instructions to record accurate data
Chandauli
08 Oct 2026

लखनऊ में गोद से बच्चा छीनकर भाग रही थी महिला, ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले

लखनऊ में गोद से बच्चा छीनकर भाग रही थी महिला, ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले
Lucknow
08 Oct 2026
विज्ञापन

लखनऊ में 5239 लोगों को पोषण का संदेश, व्यक्तिगत आहार योजना और योग से स्वस्थ जीवनशैली की सीख

लखनऊ में 5239 लोगों को पोषण का संदेश, व्यक्तिगत आहार योजना और योग से स्वस्थ जीवनशैली की सीख
Lucknow
08 Oct 2026

मऊ : कार्य बहिष्कार कर सीएमओ कार्यालय पहुंचे संविदा स्वास्थ्य कर्मी, मांगों को लेकर दिया धरना

Mau: Contractual health workers' protest
Mau
08 Oct 2026
विज्ञापन

लुधियाना में उद्योगपतियों का प्रदर्शन

Protest by industrialists in Ludhiana
Ludhiana
08 Oct 2026

लखनऊ में आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने लॉन्च किया ‘आकाश इनविक्टस इंजीनियरिंग 2.0’

Aakash Educational Services Limited launched ‘Aakash Invictus Engineering 2.0’ in Lucknow
Lucknow
08 Oct 2026

राहत के दावों से अलग है लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ की जमीनी हकीकत, देखें वीडियो

ground reality of floods in Lucknow Faizullaganj differs from claims of relief
Lucknow
08 Oct 2026

Video: उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ...देखिए आज की बड़ी खबरें

Video: उत्तर प्रदेश में आज क्या हुआ...देखिए आज की बड़ी खबरें
Lucknow
08 Oct 2026

पीलीभीत: संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, पिता ने लगाया हत्या का आरोप

Married woman died under suspicious circumstances in Pilibhit
Pilibhit
08 Oct 2026

लखीमपुर खीरी: सपा-कांग्रेस का प्रदर्शन, ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका

SP-Congress protest in Lakhimpur kheri
Lakhimpur Kheri
08 Oct 2026

औरैया: सीईसी के इस्तीफे की मांग पर सपा का पैदल मार्च, पुलिस की सतर्कता से नहीं जल सका पुतला

Auraiya: SP holds foot march demanding CEC's resignation; police vigilance prevents effigy burning
Auraiya
08 Oct 2026

बस्ती: जिला महिला अस्पताल की ओपीडी में उमड़ी मरीजों की भीड़

patients surges at basti District Womens Hospital OPD
Basti
08 Oct 2026

किसानों की समस्याओं को लेकर भाकियू का प्रदर्शन, गन्ना भुगतान और खाद की मांग, आवारा पशुओं से निजात की उठाई आवाज

BKU Protests in Shamli Over Farmers’ Issues, Demands Sugarcane Dues and Timely Fertilizer Supply
Shamli
08 Oct 2026

वेतन बढ़ाने की मांग पर आशा कार्यकर्ताओं का मार्च, कमिश्नरी से कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

ASHA Workers March from Commissionerate to Collectorate, Demand Salary Hike in Meerut
Meerut
08 Oct 2026

गोरखपुर: मानीराम में ओवरस्पीडिंग पर 50 वाहनों का कटा चालान

challans issued to 50 vehicles for overspeeding in Maniram
Gorakhpur
08 Oct 2026

लखनऊ में गोमती में उफान, खेल मैदानों समेत घाट डूबे

लखनऊ में गोमती में उफान, खेल मैदानों समेत घाट डूबे
Lucknow
08 Oct 2026

लखनऊ में श्रीअग्रवाल सभा ने महाराजा अग्रसेन जयंती पर निकाली शोभायात्रा, सहारागंज माल से परिवर्तन चौक तक निकली

लखनऊ में श्रीअग्रवाल सभा ने महाराजा अग्रसेन जयंती पर निकाली शोभायात्रा, सहारागंज माल से परिवर्तन चौक तक निकली
Lucknow
08 Oct 2026

गोरखपुर: कुईं बाजार में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम

sri krishna janmotsav celebrations in full swing at kui bazar
Gorakhpur
08 Oct 2026

ग्रेटर नोएडा: लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ के नारों से गूंजा प्रदर्शन स्थल, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

Communist Party of India submitted memorandum addressed to President to SDM in Greater Noida
Noida
08 Oct 2026

पुलिस की पाठशाला: एसीपी ने कानून व पुलिस के सम्मान के साथ यातायात नियमों का पालन करने की सीख दी

Students were informed about cybercrime and women safety regulations at Police Pathshala
Noida
08 Oct 2026

दिल्ली: सीमापुरी की तंग गलियों में छह-सात मंजिला मकान, न कॉलम और न बीम; देखें ग्राउंड रिपोर्ट

ground report from narrow lanes of Delhi Seemapuri
Delhi
08 Oct 2026

बड़ूही: किडनी की बीमारी ठीक करने का झांसा देकर दंपती से सोने के आभूषण ठगे, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

Baruhi: Couple swindled out of gold jewelry under the pretext of curing kidney disease; police are scanning CCTV footage.
Una
08 Oct 2026

Video : सवाल ज्ञानेश कुमार से पूछा जा रहा है, जवाब मोदी और शाह दे रहे हैं, यह मिलीभगत नहीं तो क्या है- प्रमोद तिवारी

Video: The question is being asked of Gyanesh Kumar, but Modi and Shah are providing the answer—if this isn't collusion, then what is it? – Pramod Tiwari
Prayagraj
08 Oct 2026

ऊना: सदाशिव मंदिर तलमेहड़ा में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जिला स्तरीय शिविर संपन्न

Una: Bharat Scouts and Guides district-level camp concludes at Sadashiv Temple, Talmehra.
Una
08 Oct 2026

वीडियो: वशिष्ट पब्लिक स्कूल ऊना में हुआ अपराजिता 100 मिलियन स्माइल्स कार्यक्रम, महिला अधिकारों पर दी जानकारी

'Aparajita 100 Million Smiles' program held at Vashisht Public School, Una; information provided on women's rights.
Una
08 Oct 2026

मंडी: भारतीय वायु सेना दिवस पर कैडेटों ने लिया राष्ट्रसेवा का संकल्प

Mandi: Cadets pledge to serve the nation on Indian Air Force Day.
Mandi
08 Oct 2026

बिलासपुर: फोरलेन पर कार से 151.33 ग्राम चिट्टा बरामद, तीन गिरफ्तार

Bilaspur: 151.33 grams of 'Chitta' (synthetic drug) seized from a car on the four-lane highway; three arrested.
Bilaspur
08 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed