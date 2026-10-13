VIDEO: युवती से छेड़छाड़, आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र के एक गांव में खेत की ओर जा रही युवती से छेड़छाड़ की गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पीड़िता के मुताबिक वह एक अक्तूबर की सुबह करीब आठ बजे खेत की ओर जा रही थी, तभी गांव के अजीत ने उसे रोककर छेड़छाड़ की। विरोध करते हुए शोर मचाया तो आरोपी भाग गया। परिजन के साथ पीड़िता ने थाना खेरागढ़ पहुंच पुलिस को तहरीर दी। एसीपी खेरागढ़ सुनीता चौहान ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच की जा रही है।

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