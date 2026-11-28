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शुक्रवार को मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते कुछ दिन में ये बढ़ा हुआ तापमान है। इससे दोपहर में हल्की गर्मी महसूस हुई। अब मौसम में फिर से बदलाव होने के आसार हैं।शनिवार से तापमान में कमी हो सकती है। तीन दिसंबर तक अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इससे दोपहर में भी हल्की ठंड महसूस होने लगेगी। मौसम विभाग ने सुबह हल्का कोहरा छाए रहने के आसार भी जताए हैं।