आगरा में मौसम का यू-टर्न: तीन डिग्री तक गिरेगा पारा, अब भीषण सर्दी के लिए रहें तैयार; IMD से आया ये अपडेट
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Sat, 28 Nov 2026 09:28 AM IST
सार
आगरा में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले पांच दिनों में पारा तीन डिग्री तक गिरकर 25 डिग्री पहुंच सकता है, जिससे दोपहर में भी ठंड महसूस होगी।
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विस्तार
मौसम बदल रहा है। शुक्रवार को दिन में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब तापमान में कमी आएगी। अगले पांच दिन में तीन डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरेगा, जिससे ठंड बढ़ेगी। सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा।
शुक्रवार को मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते कुछ दिन में ये बढ़ा हुआ तापमान है। इससे दोपहर में हल्की गर्मी महसूस हुई। अब मौसम में फिर से बदलाव होने के आसार हैं।
शनिवार से तापमान में कमी हो सकती है। तीन दिसंबर तक अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इससे दोपहर में भी हल्की ठंड महसूस होने लगेगी। मौसम विभाग ने सुबह हल्का कोहरा छाए रहने के आसार भी जताए हैं।
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शुक्रवार को मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। बीते कुछ दिन में ये बढ़ा हुआ तापमान है। इससे दोपहर में हल्की गर्मी महसूस हुई। अब मौसम में फिर से बदलाव होने के आसार हैं।
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शनिवार से तापमान में कमी हो सकती है। तीन दिसंबर तक अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इससे दोपहर में भी हल्की ठंड महसूस होने लगेगी। मौसम विभाग ने सुबह हल्का कोहरा छाए रहने के आसार भी जताए हैं।
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