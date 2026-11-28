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मथुरा के फरह स्थित गो अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चाैहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है। प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। एटा के अलीगंज में जमीन के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बुजुर्ग समेत चार लोगों को गड़ासे से हमला कर लहूलुहान कर दिया। पीड़ित परिवार पुलिस से शिकायत करने पहुंचा तो फिर मारपीट की। आगरा में कैंसर के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर खतरनाक रिपोर्ट सामने आई है। चिकित्सकों के अनुसार कैंसर विभाग में औसतन हर साल 1800 से अधिक नए मरीज आ रहे हैं। इनमें मुख, गले और जीभ के कैंसर के सबसे ज्यादा हैं। आगरा में लापता किसान का शव खेत में मिला। शरीर पर चोटों के निशान थे। परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब पारा गिरने के साथ ठंड बढ़ेगी। माैसम विभाग की मानें तो अगले पांच से छह दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। इसके साथ ही कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है।