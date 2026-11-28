विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हुए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने निगम की संपत्तियों और बस अड्डों को पीपीपी मॉडल पर देने की योजनाओं पर रोक लगाने की मांग की। इसके साथ ही संविदा चालकों-परिचालकों का पारिश्रमिक बढ़ाने, सेवा नियमावली बनाने, ईएसआई चिकित्सा सुविधा देने जैसी मांगें भी उठाईं।ईदगाह बस स्टेशन पर सभा की अध्यक्षता ताज डिपो शाखा अध्यक्ष कुशल पाल सिंह ने की। संचालन क्षेत्रीय मंत्री चंद्रहंस सिंह ने किया। इस दौरान गौरव शर्मा, जितेंद्र जौहरी, राम प्रकाश शर्मा, राम नारायण शर्मा, एके सिंह और प्रबल प्रताप सिंह सहित कर्मचारी मौजूद रहे।रोडवेज बस स्टैंडों के आसपास अवैध निजी बसों व डग्गामार वाहनों का संचालन नहीं थम रहा है। इसके विरोध में शुक्रवार को यूपी रोडवेज इंप्लाइज यूनियन ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पर कलेक्ट्रेट में सौंपा। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। क्षेत्रीय अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद डग्गामार वाहनों का संचालन जारी है। इस दौरान महामंत्री सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र सिंह, दिनेश चौधरी, रामेश्वर प्रसाद, उमाशंकर गोस्वामी, राकेश राजपूत, रंजीत सिंह, मनोज कमल आदि मौजूद रहे। संवाद