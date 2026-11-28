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यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि नया डिपो मौजूदा डिपो-1 के पास विकसित किया जा रहा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कॉरिडोर-2 की ट्रेनों की स्टेबलिंग और रखरखाव के लिए होगा। निर्माण का ठेका मेसर्स जीएचवी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। विज्ञापन



आगरा में ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक 14 किलोमीटर और आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक 15.4 किलोमीटर के दो कॉरिडोर विकसित हो रहे हैं। अभी छह किलोमीटर के प्राथमिकता वाले खंड पर मेट्रो चल रही है। नया डिपो बढ़ती ट्रेनों की पार्किंग, रखरखाव और नियमित संचालन में मददगार होगा। विज्ञापन विज्ञापन







यूपीएमआरसी के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि नया डिपो मौजूदा डिपो-1 के पास विकसित किया जा रहा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कॉरिडोर-2 की ट्रेनों की स्टेबलिंग और रखरखाव के लिए होगा। निर्माण का ठेका मेसर्स जीएचवी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।आगरा में ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक 14 किलोमीटर और आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक 15.4 किलोमीटर के दो कॉरिडोर विकसित हो रहे हैं। अभी छह किलोमीटर के प्राथमिकता वाले खंड पर मेट्रो चल रही है। नया डिपो बढ़ती ट्रेनों की पार्किंग, रखरखाव और नियमित संचालन में मददगार होगा।

आगरा मेट्रो के विस्तार के साथ ट्रेनों को खड़ा करने और रखरखाव की सुविधा बढ़ाने के लिए नए डिपो का निर्माण शुरू हो गया है। करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से 4.72 हेक्टेयर में बनने वाले इस डिपो का ढांचा तैयार करने की दिशा में काम चल रहा है। मृदा परीक्षण के बाद निर्माण प्रक्रिया में तेजी आएगी।