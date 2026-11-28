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ट्रक मालिक पुनीत अग्रवाल निवासी सरला बाग, दयालबाग ने पुलिस को बताया कि उनका ट्रक किशन सोलंकी निवासी शोभा नगर, ट्रांस यमुना चलाते हैं। 13 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे फाउंड्रीनगर चौकी क्षेत्र में राधानगर कट के पास ट्रक की दूसरे ट्रक से टक्कर हो गई थी। हादसे के बाद दोनों पक्ष चौकी पहुंचे। दूसरे ट्रक के मालिक और चालक ने नुकसान की भरपाई के लिए एक लाख रुपये मांगे। समझौता नहीं हो सका।आरोप है कि दूसरे ट्रक का मालिक और चालक लगातार रुपये देने का दबाव बना रहे थे। रुपये देने से इन्कार कर दिया। इसके अगले दिन 14 नवंबर की शाम करीब चार बजे उनके ट्रक में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था। पीड़ित ने आशंका जताई कि मुआवजे की रकम नहीं मिलने से नाराज होकर दूसरे ट्रक के मालिक और चालक ने आग लगाई है। एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है।