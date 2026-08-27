VIDEO: गृहक्लेश में महिला ने पी लिया कीटनाशक

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बाह। खेड़ा राठौर के गुमानसिंह पुरा गांव में बुधवार की शाम 6 बजे गुड्डी देवी ने गृहक्लेश में घर पर रखा कीटनाशक पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन और रिश्तेदार इलाज के लिए बाह सीएचसी पर ले पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया। 24 अगस्त की शाम गुड्डी देवी के पति मुकेश ने कीटनाशक फांक लिया था। मुकेश को भी इलाज के लिए बाह सीएचसी पर भर्ती कराया था। रिश्तेदार दोनों को समझाने में जुटे थे। रिश्तेदारों के लौटने के बाद मुकेश काम के लिए घर से निकल गया। पत्नी ने आत्मघाती कदम उठा लिया।

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