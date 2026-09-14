यूपी: पुलिस ने चोरी के शक में उठाया पति, गर्भवती पत्नी की बिगड़ी तबीयत, बेटे को जन्म देने के बाद माैत; हंगामा

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थाना क्षेत्र के गांव लभुआ में कुछ दिनों पहले एक चोरी की घटना हुई थी। जिसमें पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया था। रविवार रात शिकोहाबाद पुलिस के दरोगा धर्मपाल गांव में पहुंच गए। जिन्होंने चोरी के मामले में गौरव को हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों ने बताया कि गौरव की पत्नी अंजलि गर्भवती थी। परिजन के काफी कहने के बावजूद गौरव को पुलिस अपने साथ ले गई। इसके चलते उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई।सोमवार को उसे संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया। यहां प्रसूता में हीमोग्लोबिन कम होने के कारण उसे फिरोजाबाद भेज दिया। यहां उसने बेटे को जन्म देने के बाद दम तोड़ दिया। आरोप है कि जैसे ही महिला की मौत हुई। सूचना मिलने पर शिकोहाबाद पुलिस ने गौरव को तुरंत छोड़ दिया। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण काफी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉली में बैठकर थाना शिकोहाबाद आ पहुंचे।यहां ग्रामीणों ने थाने का घेराव करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महिलाएं रो-रोकर बेसुध हो रही थीं। मामला बिगड़ता देख एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी, सीओ शिकोहाबाद जयबिंद गुप्ता, सीओ यातायात अम्बरीश कुमार, इंस्पेक्टर शिकोहाबाद अनुज राणा, थानाध्यक्ष मक्खनपुर चमन शर्मा, इंस्पेक्टर सिरसागंज अनिल कुमार समेत तीनों थानों का पुलिस फोर्स मौके पर आ गया।