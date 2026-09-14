10 किलो सोने की चोरी: ज्वैलरी शोरूम से 13 करोड़ के आभूषण, 15 लाख की नकदी ले गए; सात घंटे दुकान में रहा चोर

1 of 5 कैमरे में कैद चोर - फोटो : अमर उजाला







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कोसीकलां में ज्वैलरी शोरूम में रविवार रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर छत के रास्ते शोरूम में दाखिल हुए और करीब 10 किलो सोने के आभूषण तथा 15 लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी चोर उखाड़कर अपने साथ ले गए। सोमवार सुबह जानकारी होने पर व्यापारियों में आक्रोश फैल गया और बाजार बंद कर दिया। पुलिस की चार टीमें घटना के खुलासे में जुटी हैं।

2 of 5 10 किलो सोने के आभूषण चोरी - फोटो : अमर उजाला

बल्देवगंज निवासी वरुन अग्रवाल का सराफा बाजार में ज्वैलरी का शोरूम है। पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि रविवार शाम को रोज की तरह शोरूम बंद करके गए थे। सोमवार सुबह शोरूम पहुंचे तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। अंदर के गेट का ताला टूटा मिला। संदेह होने पर उन्होंने स्ट्रांग रूम चेक किया तो उसमें से करीब 10 किलो सोने के आभूषण (कीमत करीब 13 करोड़ रुपये) व 15 लाख रुपये गायब मिले। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। डॉग स्क्वायड टीम को भी बुलाया गया।

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जांच टीमों ने दुकान की छत, गैस कटर से काटे गए ऑफिस के गेट, स्ट्रांग रूम और आसपास के स्थानों से साक्ष्य जुटाए। इधर, चोरी की खबर फैलते ही सराफा बाजार में बड़ी संख्या में व्यापारी व लोग जुट गए। लोगों का आरोप था कि घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस पिकेट तैनात रहती है। इसके बावजूद चोर घटना को अंजाम दे गए।

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व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बाजार बंद कर दिया। व्यापारियों के विरोध के बाद एसएसपी श्लोक कुमार सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने व्यापारियों शांत किया और चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया। एसएसपी ने बताया कि चोरों की तलाश में चार टीमें जुटीं है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

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