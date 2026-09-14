यूपी: ताजमहल की खूबसूरती पर फिदा हुईं युगांडा की उपराष्ट्रपति, शाहजहां-मुमताज की प्रेम कहानी के बारे में पूछा

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उपराष्ट्रपति ने गाइड से ताजमहल के इतिहास, पच्चीकारी और वास्तुकला से संबंधित सवाल पूछे। शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी, ताज के पत्थरों के चांदनी रात में चमकने और काले ताज के बारे में पूछा। करीब एक घंटे तक वह परिसर में रहीं। मकबरे से लौटते हुए उन्होंने सेंट्रल टैंक पर डायना सीट पर फोटो भी खिंचवाया। विज्ञापन



गाइड ने उन्हें बताया कि यह ब्रिटेन की राजकुमारी डायना के ताज आगमन के बाद से इसी नाम से चर्चित हो गई। इससे पहले खेरिया एयरपोर्ट पर विशेष विमान से आईं उपराष्ट्रपति का प्रशासनिक अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। विज्ञापन विज्ञापन









उपराष्ट्रपति ने गाइड से ताजमहल के इतिहास, पच्चीकारी और वास्तुकला से संबंधित सवाल पूछे। शाहजहां मुमताज की प्रेम कहानी, ताज के पत्थरों के चांदनी रात में चमकने और काले ताज के बारे में पूछा। करीब एक घंटे तक वह परिसर में रहीं। मकबरे से लौटते हुए उन्होंने सेंट्रल टैंक पर डायना सीट पर फोटो भी खिंचवाया।गाइड ने उन्हें बताया कि यह ब्रिटेन की राजकुमारी डायना के ताज आगमन के बाद से इसी नाम से चर्चित हो गई। इससे पहले खेरिया एयरपोर्ट पर विशेष विमान से आईं उपराष्ट्रपति का प्रशासनिक अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया।

ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आईं युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो ने सोमवार को ताजमहल का दीदार किया। 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचीं उपराष्ट्रपति ने रॉयल गेट से जैसे ही ताज की झलक देखी, वह संगमरमरी शाहकार की खूबसूरती देखकर अभिभूत हो गईं। उन्होंने ताज की विजिटर बुक में अपने जज्बातों को शब्द दिए और लिखा कि ताज खूबसूरत होने के साथ अनमोल भी है।