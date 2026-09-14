वीडियो: यूपी में सातवीं के छात्र को प्रिंसिपल ने बेरहमी से पीटा, हाथ टूटा; इस बात से आगबबूला हुए थे गुरु जी

पुलिस का बयान

बच्चे के परिजन आकर मिले थे। उन्होंने कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर पिटाई का आरोप लगाया था। इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए है। मामले की जांचकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -आदित्य कुमार, डीसीपी वेस्ट



कार्यवाहक प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत मिली थी। जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की गई। उसके बाद सोमवार को मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। - शैलेंद्र सिंह, एसीपी अछनेरा



प्रकरण बेहद गंभीर है। फिलहाल पुलिस मामले की कानूनी जांच कर रही है। पुलिस की रिपोर्ट और कार्रवाई के आधार पर विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामला लाते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। - सौरभ आनंद, खंड शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर सीकरी