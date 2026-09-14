वीडियो: यूपी में सातवीं के छात्र को प्रिंसिपल ने बेरहमी से पीटा, हाथ टूटा; इस बात से आगबबूला हुए थे गुरु जी
पिता महेश ने बताया कि उनका 14 वर्षीय बेटा कंपोजिट विद्यालय धर्मपुरा (सांथा) में कक्षा सात का छात्र है। 8 सितंबर को वह अपनी कक्षा में और बिना अनुमति वह शौच के लिए चला गया। इस बात से विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनोज कुमार अपना आपा खो बैठे और छात्र की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी।
विस्तार
यूपी के आगरा स्थित अछनेरा के ग्राम सांथा स्थित कंपोजिट विद्यालय धर्मपुरा में कथा सात के विद्यार्थी की डंडे से बेरहमी से पिटाई और हाथ में फ्रैक्चर का मामला मामला सामने आया। उसका कसूर इतना था कि वह बिना अनुमति शौच के लिए चला गया था। वहीं इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पिता और पीड़ित पुत्र छह दिन तक थाने और चौकी के चक्कर काटते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बाद में मामले की शिकायत डीसीपी वेस्ट से किए जाने पर सोमवार पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्जकर जांच शुरू कर दी है।
बिना अनुमति के चला गया था शौच
पिता महेश ने बताया कि उनका 14 वर्षीय बेटा कंपोजिट विद्यालय धर्मपुरा (सांथा) में कक्षा सात का छात्र है। 8 सितंबर को वह अपनी कक्षा में और बिना अनुमति वह शौच के लिए चला गया। इस बात से विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनोज कुमार अपना आपा खो बैठे और छात्र की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान गिर जाने से बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया।
छह दिन चक्कर लगाने के बाद शिकायत की पुलिस ने दर्ज
मामले की जानकारी के बाद वह पुलिस में शिकायत के लिए पहुंचे। छह दिन तक चक्कर लगवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद सोमवार को उन्होंने मामले की शिकायत डीसीपी वेस्ट आदित्य कुमार से की। उनके हस्तक्षेप के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में कार्यवाहक प्रधानाचार्य से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल फोन नंबर स्विचऑफ था।
पुलिस का बयान
बच्चे के परिजन आकर मिले थे। उन्होंने कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर पिटाई का आरोप लगाया था। इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए गए है। मामले की जांचकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -आदित्य कुमार, डीसीपी वेस्ट
कार्यवाहक प्रधानाचार्य के खिलाफ शिकायत मिली थी। जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की गई। उसके बाद सोमवार को मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। - शैलेंद्र सिंह, एसीपी अछनेरा
प्रकरण बेहद गंभीर है। फिलहाल पुलिस मामले की कानूनी जांच कर रही है। पुलिस की रिपोर्ट और कार्रवाई के आधार पर विभाग के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामला लाते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। - सौरभ आनंद, खंड शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर सीकरी
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