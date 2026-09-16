VIDEO: जमीन पर गिराकर पीटी महिला, चार पर प्राथमिकी

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आगरा के बाह के खेड़ा राठौर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, भगतनपुरा की नारायण देवी का आरोप है रविवार रात 9 बजे अपने घर पर थीं। पड़ोसी भरत सिंह, उनकी पत्नी विमलेश, भाई दुर्गेश, दुर्गेश की पत्नी हसीना घर के बाहर गाली गलौज कर रहे थे। गालियां देने से मना करने पर आरोपियों ने जमीन पर गिराकर उनके साथ मारपीट की। चीख-पुकार सुनकर आए आस पास के लोगों को देख हमलावर चले गए। खेड़ा राठौर पुलिस ने घायल का मेडिकल कराकर सगे 2 भाई एवं उनकी पत्नियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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