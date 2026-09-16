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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Woman Beaten After Being Thrown to Ground FIR Against Four

VIDEO: जमीन पर गिराकर पीटी महिला, चार पर प्राथमिकी

Wed, 16 Sep 2026 11:35 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:35 PM IST
Woman Beaten After Being Thrown to Ground FIR Against Four
आगरा के बाह के खेड़ा राठौर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, भगतनपुरा की नारायण देवी का आरोप है रविवार रात 9 बजे अपने घर पर थीं। पड़ोसी भरत सिंह, उनकी पत्नी विमलेश, भाई दुर्गेश, दुर्गेश की पत्नी हसीना घर के बाहर गाली गलौज कर रहे थे। गालियां देने से मना करने पर आरोपियों ने जमीन पर गिराकर उनके साथ मारपीट की। चीख-पुकार सुनकर आए आस पास के लोगों को देख हमलावर चले गए। खेड़ा राठौर पुलिस ने घायल का मेडिकल कराकर सगे 2 भाई एवं उनकी पत्नियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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