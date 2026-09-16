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VIDEO: तिजोरी से जेवर-नकदी चुराने वाले बाल अपचारी सहित दो पकड़े
आगरा के थाना निबोहरा पुलिस ने घर की तिजोरी खोलकर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पीली धातु की चार अंगूठियां, एक झुमका, मोबाइल फोन और 15 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं। एसीपी शमसाबाद राजीव रंजन ने बताया 12 सितंबर को शिवम पुत्र रौतान सिंह निवासी चमरौली, थाना निबोहरा ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया था कि उसके चचेरे भाई ने घर की तिजोरी खोलकर उसमें रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। सोमवार को निबोहरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान चमरौली से झीलरा जाने वाले रास्ते पर शिवम उर्फ करुआनिवासी गढ़ी गुसाईं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, घटना में शामिल बाल अपचारी को भी पुलिस अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से चार पीली धातु की अंगूठियां, एक झुमका, मोबाइल फोन और 15 हजार रुपये नकद बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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