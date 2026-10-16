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VIDEO: फायरिंग करने वाले दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक घायल

Fri, 16 Oct 2026 08:34 PM IST
Arun Parashar
Arun Parashar Arun Parashar
Updated Fri, 16 Oct 2026 08:34 PM IST
Two accused involved in firing arrested in an encounter one sustained injuries
मथुरा में हाईवे थाना क्षेत्र में प्लॉट की बाउंड्रीवाल निर्माण के दौरान रंगदारी न देने पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी की टांग में गोली गली है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैत के गांव छरौरा निवासी दीपक गौतम ने तहरीर में बताया कि बाजना स्थित खसरा संख्या 138 में वह बाउंड्रीवाल का निर्माण करा रहे हैं। आरोप है कि ब्रजमोहन उर्फ कालू निवासी बाजना, लोकेश व कनक निवासी कोटा और अन्य साथियों का गिरोह कई दिनों से मौके पर आकर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहा था। रकम देने से मना करने पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस ने दीपक उर्फ दीपू और आशीष को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब शुक्रवार तड़के जैत के कोटा निवासी कनक और बाटी निवासी करन पहलवान को हाईवे क्षेत्र के रोमेक्स स्कूल के निकट से मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। सीओ प्रवीन तिवारी ने बताया है कि ब्रजमोहन उर्फ कालू, लोकेश, कृष्णा उर्फ कृष्ण मुरारी समेत अन्य वांछितों की तलाश जारी है। जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा।
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