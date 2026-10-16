{"_id":"6ad23ce04defcc8d560f4aa2","slug":"video-two-accused-involved-in-firing-arrested-in-an-encounter-one-sustained-injuries-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: फायरिंग करने वाले दो आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, एक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मथुरा में हाईवे थाना क्षेत्र में प्लॉट की बाउंड्रीवाल निर्माण के दौरान रंगदारी न देने पर फायरिंग करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी की टांग में गोली गली है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैत के गांव छरौरा निवासी दीपक गौतम ने तहरीर में बताया कि बाजना स्थित खसरा संख्या 138 में वह बाउंड्रीवाल का निर्माण करा रहे हैं। आरोप है कि ब्रजमोहन उर्फ कालू निवासी बाजना, लोकेश व कनक निवासी कोटा और अन्य साथियों का गिरोह कई दिनों से मौके पर आकर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांग रहा था। रकम देने से मना करने पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। मामले में पुलिस ने दीपक उर्फ दीपू और आशीष को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब शुक्रवार तड़के जैत के कोटा निवासी कनक और बाटी निवासी करन पहलवान को हाईवे क्षेत्र के रोमेक्स स्कूल के निकट से मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। सीओ प्रवीन तिवारी ने बताया है कि ब्रजमोहन उर्फ कालू, लोकेश, कृष्णा उर्फ कृष्ण मुरारी समेत अन्य वांछितों की तलाश जारी है। जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा।

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