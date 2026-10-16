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आगरा में ऑटो पार्ट्स की दुकान में लगी आग: बालूगंज बाजार में मची अफरातफरी, दमकल ने पाया लपटों पर काबू

Fri, 16 Oct 2026 09:13 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Fri, 16 Oct 2026 09:13 PM IST
सार

आगरा के बालूगंज बाजार में शुक्रवार शाम ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग लग गई। धुआं और लपटों को देख बाजार में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल पहुंच गई। लपटों पर काबू पाया।

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Fire breaks out at an auto parts shop in Agra
लपटों पर काबू पाने में जुटी दमकल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के बालूगंज चौराहे के पास श्री श्यामजी ऑटोमोबाइल्स के नाम से ऑटो पार्ट्स की दुकान है। ग्राउंड फ्लोर और प्रथम मंजिल पर ऑटो पार्ट्स का सामान रखा था। शुक्रवार शाम को यहीं पर आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई। 
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दुकान से धुआं और आग की लपटों को देख बाजार में अफरातफरी मच गई। आसपास कई ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं। व्यापारी आग फैलने की आशंका को लेकर दहशत में आ गए। माैके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया। 
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